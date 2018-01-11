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Медведева готовит похищение Европы

Фигуристка Евгения Медведева восстановилась после травмы

Российская фигуристка Евгения Медведева РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева

Звезда мирового женского фигурного катания Евгения Медведева выступит на чемпионате Европы в Москве. Ранее 18-летняя спортсменка была вынуждена пропустить ряд турниров из-за травмы.

Лидер женской сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в чемпионате Европы 2018 года, который пройдет с 15 по 21 января в Москве. Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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По словам президента ФФККР, 18-летняя россиянка на данный момент уже тренируется в полную силу, тогда как последствий ранее мучившей ее травмы сейчас практически нет.

«Женя тренируется в полную силу. Она активно и целенаправленно готовится к чемпионату и дальнейшим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет. Зная ее характер и целеустремленность, надеемся, что увидим ее прежнюю»,

— цитирует Горшкова ТАСС.

Напомним, что в последний раз на лед в официальных соревнованиях Медведева выходила 11 ноября в Японии — при неимоверной поддержке множественных фанатов из Азии Евгения хоть и допустила ряд ошибок, но все равно с легкостью стала победительницей этапа мирового Гран-при, обеспечив себе участие в финале серии.

Однако там она уже выступить не сумела: сняться с первенства двукратная чемпионка стартов решила из-за трещины в плюсневой кости стопы, доставлявшей дискомфорт звезде фигурного катания и раньше.

В финале Гран-при, впрочем, сборная России добилась успеха и без Медведевой: золото и серебро соревнований достались соответственно Алине Загитовой и Марии Сотсковой.

Не было Евгении и на чемпионате страны, который состоялся под самый конец года в Санкт-Петербурге.

Данный турнир, как известно, являлся отборочным на Олимпийские игры 2018 года в корейском Пхенчхане, однако неучастие в оном Медведевой вовсе не означало пропуск ею предстоящих главных стартов четырехлетия — очевидно, что в случае талантливейшей спортсменки должно быть использовано так называемое «тренерское решение», исключительно благодаря которому того или иного фигуриста могут отправить защищать честь страны на Олимпиаде.

При этом

уже тогда было известно, что травма Медведевой является некритичной и помешать ей отправится в Пхенчхан не должна.

«У Евгении уже завершается восстановление, но врачи рекомендовали не форсировать, поэтому принято такое решение», — говорил тогда «Р-Спорту» Горшков.

На данный момент считается, что в составе женской сборной России на Игры-2018 — естественно, помимо Медведевой — поедут все те же Загитова и Сотскова, оказавшиеся лучшими и на внутреннем первенстве.

Причем особенно «вкусным» в преддверии соревнований в Южной Корее кажется возможное очное противостояние Евгении и 15-летней Алины: обе спортсменки прямо сейчас являются очевидными топами мирового катания, не оставляя соперницам ни единого шанса, а дополнительной «перчинки» их «дуэли» добавляет тот факт, что работают они с одним и тем же тренером — знаменитой Этери Тутберидзе, ранее приводившей к большим победам Юлию Липницкую.

Сами конкурентки, конечно же, стараются не обострять и без того пикантную ситуацию, предельно тепло отзываясь друг о друге в прессе.

Та же Загитова в ходе чемпионата России пожелала Евгении скорейшего выздоровления, выразив уверенность в том, что уже к старту континентального первенства Медведева будет полностью готова.

«Мы все желаем Жене здоровья и скорейшего восстановления. Уверена, что она хорошо выступит на чемпионате Европы в Москве и покажет там свой лучший результат», — сказала Загитова.

К слову, именно на московском турнире и произойдет «первый раунд» противостояния между Алиной и Евгенией — и быть он обещает очень «горячим».

Очевидно, что подобные перипетии и без того статусного мероприятия вкупе с огромными шансами на триумф в оном именно отечественных фигуристок лишь увеличивают всеобщий ажиотаж вокруг чемпионата Европы. И отражается это в спросе на билеты на первенство.

Так, на данный момент, согласно генеральному директору Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александру Полинскому, на ЧЕ-2018 удалось реализовать уже около 70 процентов билетов — благо, что

в последний раз эти соревнования гостили в столице России аж в далеком 1965 году.

«По состоянию на 10 января билеты на турнир проданы на 70%, билеты продаются хорошо. В настоящий момент в продаже осталось еще 30% билетов», — сообщил он.

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