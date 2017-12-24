Сборная Брагина в счастливом Баффало

Турнир по-североамерикански

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в американском Баффало, станет уже 42-м в истории. В чем-то он будет совершенно уникальным, но во многом он продолжит традиции предыдущих главных молодежных форумов.

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МЧМ занял прочное место в сознании хоккейных болельщиков как новогоднее соревнование. Он начинается из года в год после католического Рождества и заканчивается перед православным.

Внимание всего хоккейного мира приковано как раз к играм лучших молодых хоккеистов планеты, и даже за океаном Национальная хоккейная лига в этот период перестает быть главным хоккейным соревнованием.

Именно поэтому молодежные чемпионаты мира так часто проводятся в Северной Америке. В последний раз на три года МЧМ уезжал в Европу с 2000 по 2002 годы. С 2003 года семь турниров прошли в Канаде, два в США и только шесть в сумме в европейских странах – Финляндии, Швеции (по два раза), Чехии и России.

И в следующем году турнир снова пройдет за океаном – в канадских Ванкувере и Виктории, – потом на год переедет в Чехию, а затем снова вернется в страну кленового листа.

Именно Канада чаще всего выигрывала мировые молодежные форумы – 16 раз. 13 побед на счету СССР, СНГ и России, а дальше расположились Финляндия и США, имеющие по четыре золотых награды.

При этом на счету нашей сборной 35 попаданий на пьедестал, в то время как у канадцев таких успехов 29. Об остальных и говорить нечего – лучший результат у шведов, бывших на пьедестале 17 раз.

Сейчас действующим чемпионом мира является сборная США, канадцы в прошлом году остались вторыми, а сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзу, став лучшей из европейских команд.

Историческое место Брагина

Вообще, под руководством Брагина российская молодежная сборная переживает свои лучшие времена. Этот тренер действительно является лучшим в стране по работе с молодыми хоккеистами, и за его командами всегда очень интересно наблюдать.

Молодежка Брагина, в каком бы она ни была составе, всегда заставляет болеть за себя своим искренним, классным и самоотверженным хоккеем.

При этом Баффало – счастливый для нашего наставника город. Именно здесь Россия в 2011 году завоевала свое последнее золото, совершив в третьем периоде финала фантастический камбэк против Канады (5:3).

Тот матч был официально признан лучшим в истории молодежных чемпионатов мира по хоккею. После двух периодов россияне уступали со счетом 0:3, но в третьем сотворили невероятный камбэк, главными двигателями которого стали сделавший три передачи Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы Артемий Панарин и набравший 1+1 капитан той команды Владимир Тарасенко.

Кроме того, в звезд НХЛ или КХЛ из той команды выросли Дмитрий Орлов, Никита Зайцев и Сергей Калинин.

Наверняка Брагин отлично помнит тот турнир и считает место проведения нынешнего МЧМ счастливым, а спортсмены – люди в большинстве своем суеверные.

После турнира семилетней давности российская команда все шесть чемпионатов заканчивала в медалях, завоевав по три серебра и бронзы.

Призыв-2018

Конечно, потенциальных звезд хватает в российской сборной и в этом году. На заключительный сбор в Европе вызваны 18 хоккеистов.

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);

защитники: Александр Шепелев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба – «СКА-Нева»);

нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все – «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Артур Каюмов, (оба – «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба – «Трактор»).

В США к команде присоединились еще десять игроков, выступающих в североамериканских юниорских лигах.

вратарь Михаил Бердин («Сиу Фоллс»);

защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

форварды: Виталий Абрамов («Викториавилл »), Алексей Липанов, Андрей Свечников (оба – «Бэрри Колтс»), Клим Костин («Сан-Антонио), Герман Рубцов («Акади-Батхерст»), Дмитрий Соколов («Садбэри»).

Как всегда в молодежках Брагина, у нас сильна вратарская линия, а из полевых игроков особое внимание, пожалуй, стоит обратить на питерских армейцев Алтыбармакяна, Мальцева и Полодина, а также на Свечникова, Костина и Рубцова.

Всем им эксперты и скауты прочат большое и светлое хоккейное будущее, и именно эти форварды должны повести сборную России к медалям, причем желательно золотым. Этому созыву сборной такой результат вполне по силам.

Европейская группа

На молодежном чемпионате мира этого года сборная России попала в «европейскую» группу под литерой «В».

26 декабря Россия откроет турнир матчем против Чехии, затем 28 и 29 декабря команду Брагина ждут игры с Швейцарией и Белоруссией, а 1 января групповая стадия завершится для нее матчем с Швецией.

При этом первая и последняя игры группы пройдут на домашнем стадионе клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» «Кикбэнк Арене», вмещающей 19 070 зрителей, а с швейцарцами и белорусами наша команда сыграет в малюсеньком (1 800 мест) «Харбор-центре».

Интересно, что одна игра групповой стадии впервые в истории МЧМ пройдет под открытым небом. В группе А североамериканское дерби США – Канада состоится на 72-тысячной арене клуба по американскому футболу «Баффало Биллз» «Нью Эра Филде».

Для россиян на групповой стадии очень важно занять первое место, чтобы избежать в четвертьфинале пересечения с кем-то из североамериканцев или Финляндией. Главным конкурентом команды Брагина в квинтете В будет Швеция.

Впрочем, нашей молодежке обычно в плей-офф все равно с кем играть – каждый ее матч превращается в триллер сродни финалу. За это команды Брагина и любят.

В преддверии МЧМ российские хоккеисты провели очередную Суперсерию со сборными канадских юниорских лиг и показали себя очень здорово, одержав три победы в шести матчах и уступив в итоге лишь в серии буллитов.