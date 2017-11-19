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Загитова открыла охоту на Медведеву

Фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Гренобле, Сотскова — вторая

Российская фигуристка Алина Загитова Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова одержала вторую победу во взрослых соревнованиях, опередив всех на пятом этапе Гран-при во французском Гренобле, а серебро состязаний выиграла вторая россиянка Мария Сотскова. Евгения Тарасова и Владимир Морозов обыграли в принципиальном соперничестве хозяев этапа Ванессу Джеймс и Моргана Сипре.

Во французском Гренобле завершился предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию, на котором российские фигуристы завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

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Успешнее всех по традиции выступили девушки, одержавшие двойную победу во Франции.

Восходящая звезда Алина Загитова повторила успех Гран-при в Пекине и с двумя победами квалифицировалась на финал Гран-при в японской Нагое, присоединившись к Евгении Медведевой, которая тоже имеет на своем счету два золота этапов.

Однако путь к первому месту был у Загитовой нервным и непростым. После короткой программы россиянка шла лишь на пятой позиции. Алина допустила падение на первом прыжке в каскаде, в результате чего элемент был просто не засчитан, а в попытке как-то исправить ситуацию она решила добавить еще один каскад, на котором во втором прыжке допустила грубую ошибку, и получила от судей низкие оценки за элемент.

Если в Пекине занимавшая после первого дня четвертое место Загитова отставала от лидера менее чем на три балла, то в Гренобле ей пришлось отыгрывать шесть с половиной баллов, что она и сделала в блестящем стиле. 15-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и показала фантастическую оценку 151,34 балла за произвольную программу. А ее сумма за два проката составила 213,80.

Загитова стала третьей спортсменкой за всю историю, кому в произвольной программе покорился рубеж в 150 очков.

Помимо нее это удавалось лишь Медведевой и кореянке Ким Ю На. Причем Алина превзошла достижение корейской фигуристки чуть более чем на балл, а Медведева находится в своей собственной лиге и имеет на своем счету сумму 160,46.

Получив такую высокую оценку, Загитова вынудила своих соперниц прыгнуть выше головы. Многие из них справились, и вторая российская участница Мария Сотскова установила личный рекорд с суммой 140,99 балла, но этого оказалось недостаточно, чтобы бороться с более молодой соотечественницей, и она осталась на второй позиции.

Лидер после короткой программы канадка Кейтлин Осмонд не выдержала накала страстей и допустила несколько ошибок в прокате, включая падение на тройном риттбергере.

В результате провала в элементах серебряная медалистка чемпионата мира опустилась на третье место.

Однако высокие оценки за компоненты позволили ей выиграть бронзовую медаль.

Второе золото для России завоевала спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Российский дуэт и французская пара Ванесса Джеймс / Морган Сипре продемонстрировали публике настоящую дуэль.

В короткой программе первенствовали Тарасова с Морозовым с оценкой 77,84 балла и опередили основных конкурентов на 4,66 очка. Но на домашнем старте французы не сдались и выиграли произвольную программу с преимуществом почти в семь десятых балла, однако обойти россиян по сумме двух прокатов не получилось.

Тем не менее, Джеймс и Сипре показали, что могут наравне бороться с действующими чемпионами Европы, и в дальнейшем смогут составить конкуренцию сильнейшим парам мира.

Парное катание выглядит едва ли не самым напряженным видом предстоящих Олимпийских игр, где за заветные медали будут бороться сразу пять дуэтов.

Бронзовая награда в копилку России пришла после танцев, где Александра Степанова и Иван Букин смогли удержаться на третьем месте после мощной атаки сильной канадской пары Кейтлин Уивер и Эндрю Поже в произвольной программе.

В итоге по сумме двух прокатов россиян и канадцев разделил всего лишь 27 сотых балла, но в пользу Степановой и Букина.

Второе место уверенно завоевала американская пара Мэдисон Чок / Эван Бейтс, опередившай россиян на четыре с половиной балла, что по меркам танцев является очень большим преимуществом.

А победители этапа в Гренобле Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон заслуживают отдельного внимания. Именитая французская пара обошла ближайших, если можно так выразиться, конкурентов на космические 20 баллов, и установили два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме за два проката.

Конечно, никто не сомневался в победе хозяев соревнований, но оценки судей обескуражили даже самых эмоциональных болельщиков Габриэллы и Гийома. Это также добавляет интриги к финалу Гран-при и, конечно же, предстоящим Олимпийским играм.

Французы побили рекорды олимпийских чемпионов Тессы Вирчу и Скотта Моира, которые после возвращения на лед в прошлом сезоне во всех личных встречах побеждали двукратных чемпионов мира.

И теперь, поставив настолько высокие оценки Пападакис и Сизерону, судьи дали понять, что для Вирчу и Моира настали непростые времена, и их погоня за вторым золотом Олимпиад может завершиться не в их пользу.

В мужском одиночном катании российские болельщики не испытали радости от завоеванных медалей. После двух обескураживающих этапов, где победили Михаил Коляда и Сергей Воронов, в третий раз подряд взорвать общественность не получилось.

Единственный представитель России Александр Самарин оказался на обидном четвертом месте, упустив бронзу в произвольной программе.

В первый соревновательный день Самарин шел третьим, проигрывая только Хавьеру Фернандесу и Семе Уно, но затем не справился с волнением и пропустил вперед фигуриста из Узбекистана Мишу Ге.

Победителем этапа стал испанец Фернандес, который смог частично исправиться за провал в Пекине. Правда, результат Хавьера оставил желать лучшего. После великолепной короткой программы Фернандес дважды упал в произвольной, но смог удержать первое место, так как еще хуже выступил победитель канадского этапа Уно, который умудрился упасть и в короткой, и в произвольной программах.

В следующие выходные состоится последний — шестой этап Гран-при, где определится полный состав участников финала, в котором произойдет долгожданная очная дуэль Медведевой с Загитовой.

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