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110 лет после гибели «Титаника»

В ночь на 15 апреля 1912 года — ровно 110 лет назад — затонул пассажирский лайнер «Титаник». Это произошло во время его первого рейса, во время перехода из Саутгемптона в Нью-Йорк корабль столкнулся с айсбергом в северной Атлантике.

Гибель «Титаника» потрясла весь мир. На борту находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. В результате катастрофы, ставшей второй по числу жертв в условиях мирного времени, погибли 1496 человек. Спасшихся подобрал пароход «Карпатия».

Журнал «Shipbuilder» называл «Титаник» практически непотопляемым — это высказывание получило широкое распространение в прессе и среди общественности. В соответствии с устаревшими правилами, «Титаник» был оснащен 20 спасательными шлюпками суммарной вместимостью 1178 человек, что составляло лишь треть от максимальной загрузки судна.

Обломки лайнера покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в ветхом состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

История лайнера, о котором в 1997 году сняли один из самых популярных фильмов в истории, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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