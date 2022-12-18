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В Москве прошел сильнейший снегопад со времен Великой Отечественной

Жители Москвы 18 декабря наблюдали самый сильный декабрьский снегопад за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики подсчитали, что высота снежного покрова за сутки увеличилась до 38 см, побив рекорд 1941 года.

В городе выпало более трети месячной нормы осадков, а высота сугробов увеличилась на 43%. Такая погода обычно характерна для февраля, отмечают специалисты.

Из-за снегопада в столице задержали или отменили более 80 авиарейсов, а на дорогах образовались нехарактерные для воскресенья пробки. Синоптики не исключили, что к понедельнику высота сугробов может приблизиться к 50 см.

В Telegram-каналах публикуют видео, как москвичи берут лопаты и помогают коммунальщикам расчищать сугробы или толкают застрявшие машины соседей. В Лефортово прохожие помогли вытолкать застрявший в снегу автомобиль скорой помощи, который несколько минут буксовал в сугробе.

В борьбе с последствиями снегопада участвуют почти 119 тыс. человек и более 12,5 тыс. единиц техники, а в городе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Как в городе справляются со снегопадом — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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