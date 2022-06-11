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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет фотографии второй недели июня: военные действия на территории Украины, протесты в Шри-Ланке, демонтаж вывесок с ресторанов «Макдоналдс» в России и другие кадры недели.

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