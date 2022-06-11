Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет фотографии второй недели июня: военные действия на территории Украины, протесты в Шри-Ланке, демонтаж вывесок с ресторанов «Макдоналдс» в России и другие кадры недели.
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Буддийский монах возле баррикад во время протестов в Коломбо, Шри-Ланка, 9 июня 2022 года
Папа Франциск благословляет ребенка на встрече с солдатами итальянской армии, 11 июня 2022 года
Лодка с мигрантами из Центральной и Южной Америки на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, 9 июня 2022 года
Местная жительница смотрит из окна своего дома в Ирпене, который был разрушен в результате военных действий на Украине, 9 июня 2022 года
Автомобиль въехал в толпу прохожих на площади Брайтшайдплац в Берлине и врезался в витрину магазина, 8 июня 2022 года
В результате инцидента один человек погиб и 14 пострадали
Демонтаж вывески с ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Ленинградской области, 8 июня 2022 года
Камила Алвес держит кеды одной из жертв стрельбы в начальной школе в городе Увальде (штат Техас) во время выступления своего супруга актера Мэттью Макконахи в Белом Доме. В своей речи актер призвал к реформе закона об оружии в США, 7 июня 2022 года
Кейт Миддлтон и принц Луи на мероприятии в честь Платинового юбилея королевы — 70-летия со дня ее восшествия на престол, 5 июня 2022 года
Запуск дрона на окраине Киева, 8 июня 2022 года
Лесные пожары в Бенаавис, Испания, 8 июня 2022 года
Коренной житель бразильской Амазонии во время акции протеста с активистами из движения Extinction Rebellion перед зданием парижского суда, 9 июня 2022 года
Лошадь купают после тренировки перед 154-м забегом скачек Belmont Stakes в Элмонте, штат Нью-Йорк, 8 июня 2022 года
Палестинские жених и невеста на руинах дома в районе Сильван в восточном Иерусалиме, 11 июня 2022 года
Дженнифер Лопез во время получения награды MTV Movie & TV в категории «Признание поколения», 6 июня 2022 года