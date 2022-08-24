В Латвии снесли памятник Освободителям Риги

Власти Латвии 23 августа начали сносить памятник Освободителям Риги. В тот же день в столице начались протесты против сноса монумента.

Полиция Латвии задержала 14 митингующих, было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

В среду демонтаж памятника возобновился. Была снесена Центральная часть монумента советским солдатам — скульптура Родины-матери.

Латвийские власти заявили, что все части монумента будут уничтожены, поскольку «не представляют художественной ценности». На снос памятника правительство страны планирует выделить 2,1 млн евро, а работы продлятся до 12 сентября.

Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника и уведомило Ригу, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.