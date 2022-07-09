Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента

В субботу многотысячные протесты охватили Шри-Ланку. На этот день был запланирован мирный марш в Коломбо, но вместо этого вышедшие на улицы протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента.



СМИ сообщили, что сам президент Готабайя Раджапакса эвакуировался незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.



Известно как минимум о 33 ранненых во время протестов людей, двое из них – полицейские.



Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с протестами.



Президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, сообщает издание Adaderana. В статье также говорится, что группа депутатов уже призвала лидера Шри-Ланки уйти в отставку.