Кадры с места атаки на школу в Белграде. Есть погибшие
В общине Врачар сербского Белграда 14-летний ученик пришел в школу и устроил стрельбу из отцовского пистолета. Как пишет издание «Вечерне новости», погибли девять школьников и охранник, еще семь человек были госпитализированы.
По данным СМИ, школьник 2009 года рождения находился под воздействием наркотиков. Его нашли во дворе учебного заведения и задержали, мотивы подозреваемого выясняются. Сам он назвал себя «психопатом».
Кадры с места трагедии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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