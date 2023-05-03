Кадры с места атаки на школу в Белграде. Есть погибшие

В общине Врачар сербского Белграда 14-летний ученик пришел в школу и устроил стрельбу из отцовского пистолета. Как пишет издание «Вечерне новости», погибли девять школьников и охранник, еще семь человек были госпитализированы.

По данным СМИ, школьник 2009 года рождения находился под воздействием наркотиков. Его нашли во дворе учебного заведения и задержали, мотивы подозреваемого выясняются. Сам он назвал себя «психопатом».

Кадры с места трагедии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».