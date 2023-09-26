Неделя после: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Прошла неделя с начала «антитеррористической операции локального характера», которую Азербайджан провел в Нагорном Карабахе. По словам президента Ильхама Алиева, Баку смог менее чем за сутки «полностью обеспечить свой государственный суверенитет».

По данным кабмина Армении, из Карабаха в страну уже въехали 13,5 тысяч вынужденных переселенцев. В Ереване считают, что регион ожидают этнические чистки, в Баку же армянам обещают «перемены к лучшему» и заявляют об отсутствии вражды.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать. По его мнению, российские миротворцы не могут обеспечить безопасность армян в Карабахе. В МИД РФ сочли его слова «неприемлемыми выпадами» в адрес России и увидели в них попытку снять с себя ответственность за происходящее в регионе.