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«Париж, поднимайся!». Во Франции приняли пенсионную реформу, несмотря на протесты

Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно утвердил повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Его инициировал президент Эммануэль Макрон.

Закон еще на этапе разработки и предварительных слушаний вызвал множество споров, а с января 2023 года в стране начались массовые акции протеста. В первой общенациональной забастовке приняли участие более 1 млн демонстрантов.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась одной из статей конституции и провела законопроект без голосования в парламенте. Это привело еще к более серьезным протестам – с того момента прошло уже 12 общенациональных акций. Во время них демонстранты крушили витрины, жгли автомобили, их разгоняли водометами и слезоточивым газом.

После решения Конституционного совета 14 апреля французские профсоюзы обратились к Макрону с призывом не подписывать закон. Вечером в пятницу к парижской мэрии на несанкционированную акцию стали стягиваться тысячи людей с фаерами и флагами, скандирующие «Париж, поднимайся!».

Как сейчас выглядят улицы Парижа, охваченные протестами, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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