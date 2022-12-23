Стрельба, беспорядки и слезоточивый газ. Что произошло в Париже

На улице Ангиен в центре Парижа, где находится Курдский культурный центр имени Ахмета Каи, произошла стрельба. Были убиты три человека, еще трое были ранены. Стрельбу открыл 69-летний француз, ранее уже попадавший в тюрьму за нападение на лагерь мигрантов. Он задержан. Полиция считает, что сообщников у стрелка не было.

Президент Франсуа Макрон заявил, что «курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом центре Парижа». Он написал в Twitter, что думает о «жертвах, пострадавших, которые борются за жизнь, их семьях и близких».

Представитель Курдского демократического совета во Франции Агит Полат назвал случившееся «террористической атакой». Спустя пару часов на улицы вышли около двух тысяч курдских активистов, которые жгли мусорные баки и бросали тяжелые предметы в полицейских. В результате пострадали как минимум 11 силовиков. Против активистов применили слезоточивый газ.

Как проходят акции протеста в центре Парижа после стрельбы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».