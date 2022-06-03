Последствия пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве

На западе Москвы потушили крупный пожар бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». В здании могут еще находиться люди, идет проверка. Ранг сложности пожара был повышен до максимального, горели первые этажи здания.

Площадь пожара составила 1 000 кв. м. На месте задействованы 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС. Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи.

Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия, там же находится и его заместитель Илья Денисов. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Кадры с места событий — в фотогалерее «Газеты.Ru».