Последствия пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве
На западе Москвы потушили крупный пожар бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». В здании могут еще находиться люди, идет проверка. Ранг сложности пожара был повышен до максимального, горели первые этажи здания.
Площадь пожара составила 1 000 кв. м. На месте задействованы 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС. Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи.
Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия, там же находится и его заместитель Илья Денисов. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.
Кадры с места событий — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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