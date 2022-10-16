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Наводнение на Крите: десятки машин смыло в море, два человека погибли

Мощный шторм и проливные дожди вызвали разрушительное наводнение на острове Крит в Греции. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, а мощные потоки воды смыли в море десятки автомобилей в деревне Агия Пелагия.

По данным местных властей, два человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. 

Спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 50-летнего мужчины. Их унесло в море потоками воды в их автомобиле.

Греческая береговая охрана и члены Специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями продолжают поиски пропавших людей.

Из-за непогоды власти призвали местных жителей ограничить перемещение по дорогам и выезжать только тогда, когда это абсолютно необходимо. Международный аэропорт, находящийся в пяти километрах от столицы острова, Ираклиона, остается закрытым.

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