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«Норд-Ост»: 20 лет теракту на Дубровке

Ровно двадцать лет назад, вечером 23 октября 2002 года, чеченские боевики ворвалась в здание театрального центра на Дубровке, в котором шел мюзикл «Норд-Ост» и находились более 900 человек. В течение трех дней группа из 40 террористов удерживала людей в здании — в зале были установлены растяжки и взрывные устройства, рядом с заложниками сидели женщины в поясах шахидов.

Боевики во главе с Мовсаром Бараевым требовали переговоров с российскими властями и вывода войск из Чечни. В качестве переговорщиков в ДК заходили Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, Анна Политковская, Евгений Примаков, Руслан Аушев, Сергей Говорухин, Алла Пугачева и еще несколько человек. Им удалось вывести несколько десятков заложников.

В ночь на 26 октября спецподразделения ФСБ и МВД пошли на штурм, предварительно пустив через вентиляционные шахты усыпляющий газ. Почти все захватчики, включая главаря группы Мовсара Бараева, были уничтожены, однако от воздействия газа скончалась значительная часть заложников — всего в списках погибших официально числится около 130 человек (члены благотворительной организации «Норд-Ост» называют цифру в 174 человека).

События тех трагических дней — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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