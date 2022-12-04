«Ищите счастье там, где оно есть»: Нику Вуйчичу — 40

Ник Вуйчич родился в семье эмигрантов из Югославии в 1982 году в Австралии. С рождения он обладал редкой генетической патологией: у него отсутствовали полноценные руки и ноги, была только одна частичная стопа с двумя сросшимися пальцами.

Переживая по поводу инвалидности в детстве, он в десять лет решил покончить с собой.

«У меня ничего не получалось. Но за это короткое время я очень четко представил картину своих похорон — вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу причинить им боль, не могу себя убить. Ведь все, что я видел от родителей, — это огромную любовь ко мне», — поделился он.

Ник научился жить со своим недостатком, окончил школу и университет, начал делиться своим опытом с окружающими. С 1999 года он стал выступать в церквях, тюрьмах и школах, помогая инвалидам по всему миру. Он стал всемирно известным мотивационным спикером, вдохновляя людей на развитие своих способностей и поиск смысла жизни.

Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил с выступлением в 2015 году. Он также написал несколько книг, ведет соцсети и участвует в различных телешоу.

Ник ведет активный образ жизни: путешествует, плавает, увлекается серфингом и парашютным спортом, катается на скейте. Сейчас Ник с женой Канаэ Мияхаре и четырьмя детьми живут в Лос-Анджелесе.