Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Ищите счастье там, где оно есть»: Нику Вуйчичу — 40

Ник Вуйчич родился в семье эмигрантов из Югославии в 1982 году в Австралии. С рождения он обладал редкой генетической патологией: у него отсутствовали полноценные руки и ноги, была только одна частичная стопа с двумя сросшимися пальцами.

Переживая по поводу инвалидности в детстве, он в десять лет решил покончить с собой.

«У меня ничего не получалось. Но за это короткое время я очень четко представил картину своих похорон — вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу причинить им боль, не могу себя убить. Ведь все, что я видел от родителей, — это огромную любовь ко мне», — поделился он.

Ник научился жить со своим недостатком, окончил школу и университет, начал делиться своим опытом с окружающими. С 1999 года он стал выступать в церквях, тюрьмах и школах, помогая инвалидам по всему миру. Он стал всемирно известным мотивационным спикером, вдохновляя людей на развитие своих способностей и поиск смысла жизни.

Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил с выступлением в 2015 году. Он также написал несколько книг, ведет соцсети и участвует в различных телешоу.

Ник ведет активный образ жизни: путешествует, плавает, увлекается серфингом и парашютным спортом, катается на скейте. Сейчас Ник с женой Канаэ Мияхаре и четырьмя детьми живут в Лос-Анджелесе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 284-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 284-й день
«Виктория вновь сама себя победила». В Москве отреагировали на визит Нуланд в Киев
Захарова напомнила Нуланд о позиции России по предотвращению ядерной войны
США предложили ближневосточным монархиям поделиться оружием с Украиной. Вряд ли они откажутся
Вашингтон нашел зенитно-ракетные комплексы для Украины на Ближнем Востоке
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские военные выпустили четыре ракеты по Алчевску
The Hill: к США и G7 приближается историческое фиаско из-за потолка цен на нефть из России
Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона IRA
В Москве рядом со станцией загорелся автобус
Новости и материалы
В клинике, где лечится Пеле, сообщили о состоянии здоровья легендарного бразильца
Le Figaro сообщила о «тройной эпидемии» среди детей
В Воронеже пьяная девушка справила нужду в лифте под камерой видеонаблюдения
В Ижевске кондуктор выгнала девочку из автобуса, обвинив ее в подделке проездного
В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру
Футболист сборной Камеруна Ондуа рассказал об угрозах за бутсы с российским флагом
Трое человек погибли в ЛНР при взрыве неустановленного взрывного устройства
В Петербурге двое детей отравились угарным газом
Исследование: жители России стали пользоваться онлайн-доставкой больше почти в 13 раз
Аршавин рассказал, чего ему не хватает в нынешнем «Зените»
В Подмосковье 14-летнюю школьницу заподозрили в убийстве шестилетнего брата
Маск сообщил о возобновлении рекламы Apple в Twitter
В Ленобласти группа школьников терроризирует жителей первых этажей многоэтажек
«Вашингтон» потерпел поражение от «Калгари» в 1300-м матче Овечкина
Под Пермью большой ротвейлер покусал малолетнего мальчика на детской площадке
Синоптик предупредил о влиянии «периферии антициклона» на погоду в Москве
Быстров о женщинах-судьях на ЧМ в Катаре: слава богу, их не было на «Зенит» — «Спартак»
В Подмосковье таксист столкнулся с поездом на ж/д переезде
Все новости
Как вырастить ребенка со здоровой психикой: рассказывают психологи
Психолог Шиманская: стоит отказаться от привычных наказаний, чтобы не травмировать психику ребенка
Не могу смотреть, как родная мать строит глазки моему мужу
Экскурсовод из Архангельска – о непростых отношениях с матерью
«Из-за Украины у Германии осталось запасов оружия на два дня боя»
Военный эксперт сообщил об истощении запасов оружия из-за Украины
«Состоятельный российский бизнесмен». Миллиардера Фридмана могли задержать в Лондоне
Посольство РФ требует от властей Великобритании объяснить причины задержания россиянина
«Мы можем защитить союзников и одновременно дать России гарантии»
Макрон призвал включить гарантии для РФ в архитектуру безопасности Европы
«Европа будет жить без российской нефти». Как в РФ отреагировали на решение ЕС о нефтяном потолке
Постпред в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
Лучшие фотографии недели
«Россия не против соглашения»: Гросси рассказал о решении ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения с Киевом и Москвой
«Чрезвычайные меры». Как Twitter удалял материалы о сыне Байдена
Илон Маск выложил документы Twitter с подтверждением удаления постов о Хантере Байдене
Что смотреть в кино в декабре: победитель Канн, документалка о Балабанове и финальная часть «Бывших»
Главные кинопремьеры декабря 2022 года в России
Тест: знаете ли вы, что происходит внутри муравейника?
Пройдите тест на знание жизни муравейника и его жителей
«Снизить нужно было до $30»: в Киеве недовольны потолком цен на российскую нефть
Страны G7, Австралия и ЕС договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель
Рожать или идти на аборт: что делать, если у плода обнаружена патология
Психологи: сохранять ребенка или делать аборт в случае патологии плода – решать только женщине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть