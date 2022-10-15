15 октября 2022, 21:07
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины октября. Последствия военной операции на Украине, частичная мобилизация в России, взрыв на шахте в Турции и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Отправка мобилизованных на полигоны учебных центров ВС РФ, Серпухов, 10 октября 2022 года
Полная луна в Шони, штат Канзас, США, 9 октября 2022 года
Транспортировка ракеты-носителя «Протон-М» на стартовый комплекс космодрома Байконур, Казахстан, 12 октября 2022 года
Президент США Джо Байден общается с рабочими в рамках встречи по поводу расширения линии метро D, Лос-Анджелес, США, 13 октября 2022 года
Ребенок играет с воздушным змеем в виде дементора из серии о Гарри Поттере во время 28-го Кейптаунского Международного фестиваля воздушных змеев, 9 октября 2022 года
На месте взрыва на шахте в турецком городе Бартын, 15 октября 2022 года
Последствия обстрела в Запорожье, 9 октября 2022 года
Спасатели во время поиска пропавших без вести после наводнения, Лас-Техериас, Венесуэла, 10 октября 2022 года
Полнолуние в Казахстане, 10 октября 2022 года
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на церемонии открытия тепличной фермы в Ренпхо, 11 октября 2022 года
Стая гусей переходит дорогу перед Букингемским дворцом в Лондоне, 10 октября 2022 года
Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони голосует на первом заседании нового парламента, 13 октября 2022 года
Посетители позируют для фото в Музее Коммунистической партии Китая, Пекин, 13 октября 2022 года
Туристы наблюдают за парой однорогих носорогов в заповеднике дикой природы Побитора, Индия, 11 октября 2022 года