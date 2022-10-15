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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины октября. Последствия военной операции на Украине, частичная мобилизация в России, взрыв на шахте в Турции и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Путин объявил, что частичная мобилизация в России закончится через две недели
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