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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца сентября. Частичная мобилизация в России, трагедия в ижевской школе, последствия урагана «Иан» и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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