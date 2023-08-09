Как не стоит фотографироваться с Пизанской башней. 15 примеров

Пизанская башня — один из самых известных и самых фотографируемых памятников в мире. Ее строительство началось в итальянской Пизе в 1173 году и продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня застала множество эпох. Ученик Галилея писал, что знаменитый ученый проводил на башне свои эксперименты: сбрасывал с вершины предметы разной массы и замерял скорость падения. Впрочем, некоторые историки называют это легендой.

Сооружение начало наклоняться еще во время строительства, а наклон увеличивался и после окончания работ. Башня сумела «дожить» до конца XX века, когда постройку удалось стабилизировать при помощи укреплений. Пизанская башня больше не «падает», хотя ее вершина отклонена от основания примерно на 5 м.

К 850-летию шедевра мировой архитектуры «Газета.Ru» собрала креативные и не очень снимки туристов с Пизанской башней.