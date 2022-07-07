Наводнение унесло жизни 170 человек: 10 лет с трагедии в Крымске

Десять лет назад, в ночь с 6 на 7 июля 2012 года, в результате сильнейшего паводка затопило более семи тысяч жилых домов в Геленджике, Крымске, Новороссийске и ряде поселков Краснодарского края.

Ливень в регионе начался 6 июля. За несколько часов выпала пятимесячная норма осадков. Основной удар стихии пришелся на 3 часа ночи, когда все спали. За десять минут уровень воды в реке Адагум и других водоемах поднялся на несколько метров, первые этажи домов были полностью затоплены.

Особо тяжелая ситуация сложилась в Крымске. Стихия унесла жизни 171 человека, более 34 тысяч жителей региона пострадали.

Вода также нарушила системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. Ущерб от наводнения, по оценке властей Краснодарского края, составил не менее 20 млрд рублей.

Последствия страшного наводнения в Крымске — в фотогалерее «Газеты.Ru»