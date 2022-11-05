Трагедия в кафе «Полигон»: 15 человек погибли при пожаре в Костроме

В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском кафе «Полигон» начался пожар. Пламя быстро охватило все здание, обрушилась кровля.

Удалось эвакуировать около 250 посетителей заведения, но как минимум пять человек пострадали, 15 погибли. Из-за сильного задымления из ближайшего к «Полигону» дома пришлось эвакуировать 15 жителей.

Следственный комитет и прокуратура возбудили два уголовных дела – по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «о ненадлежащем оказании услуг».

По одной из версий, пожар начался из-за того, что мужчина во время драки выстрелил в помещении из ракетницы.