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Кадры с места теракта со стрельбой в центре Тель-Авива

Вечером 7 апреля на улице Дизенгоф – одной из центральных в Тель-Авиве – неизвестные открыли стрельбу. По предварительным данным, жертвами атаки стали два человека. Еще 16 были ранены, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Нападавших было как минимум двое: один из них был ранен сотрудниками спецслужб и доставлен в больницу «Ихилов», другой забаррикадировался в многоквартирном доме. Полиция и военнослужащие ЦАХАЛа прочесывает соседние кварталы, жителей призывают не выходить на улицу и не подходить к окнам. В поисках стрелка также участвуют элитные подразделения вооруженных сил, в том числе члены «Сайерет Маткаль». Общественный транспорт в городе остановлен.

Это уже четвертый теракт в Израиле за последний месяц. В предыдущих трех – в городах Беэр-Шеве, Хадере и Бней-Браке – погибли 11 человек.

Что происходит в центре Тель-Авива после стрельбы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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