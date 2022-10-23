Погибли оба пилота. Первые кадры с места крушения Су-30 в Иркутске
23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске. Оба пилота истребителя погибли, жертв среди местных жителей, по предварительным данным, нет.
На месте происшествия вспыхнул пожар, площадь которого достигла 200 кв. м. Возгорание удалось локализовать, без света в городе остались около 150 домов. Пожарные и спасатели продолжают устранять последствия крушения.
Известно, что упавший Су-30 совершал испытательный полет, который был приемо-сдаточным. СК возбудил дело по факту крушения самолета, а прокуратура начала проверку.
Первые кадры с места авиакатастрофы – в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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