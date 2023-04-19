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Враг Человека-паука и хозяин Цезаря: Джеймсу Франко – 45

Американский актер, режиссер, сценарист, художник и писатель Джеймс Франко 19 апреля отмечает 45-летие. Российскому зрителю он больше всего известен по роли Гарри Осборна в серии фильмов о «Человеке-пауке», где сыграл лучшего друга Питера Паркера и одновременно врага Человека-паука.

Еще в школе в Калифорнии его называли обладателем лучшей улыбки. В 1990-х годах он пытался изучать английский язык, но выбрал карьеру актера. Однако в 2008 году все же вернулся в университет и получил степень по английскому языку.

В копилке его ролей Тристан в «Тристане и Изольде», хозяин шимпанзе Цезаря, поднявшего восстание обезьян, Волшебник страны Оз. Франко написал семь книг, выступил режиссером двух десятков кинокартин.

Несколько лет назад его обвиняли в сексуальных домогательствах и связях с несовершеннолетними. Однако вину доказать не смогли, а позже Франко активно выступал в защиту движения MeToo.

Лучшие роли Джеймс Франко — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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