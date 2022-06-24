Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Toyota отзовет один из внедорожников из-за серьезного дефекта 10:14
Глава минэкономики ФРГ Хабек заявил о газовом кризисе в стране 10:13
Кулеба не исключил обсуждение с Россией границ Украины до начала спецоперации 10:12
Легионер ЦСКА Карраскаль заявил, что счастлив в России и не собирается никуда уезжать 10:05
Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидышей 10:05
В барнаульском санатории женщина на протяжении трех недель избивает ребенка 10:04
Глава Росгвардии Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области 09:58
В Херсоне произошел теракт 09:56
В Херсонской ВГА заявили о смерти одного человека в результате взрыва 09:53
В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов... 09:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Под Рязанью загорелся в воздухе и упал военный Ил-76

Четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Рязанской области. Пять человек получили ранения и были госпитализированы.
 
В Минобороны в свою очередь заявили о «жесткой посадке Ил-76 в  ходе учебно-тренировочного полета без груза».
 
«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства.
 
В Telegram-каналах появились кадры, на которых самолет горит в воздухе, приближаясь к земле. По информации издания Baza, предварительной причиной крушения называется пожар в четвертом двигателе после взлета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Выхожу – тут уже все полыхает». Что известно о крушении военного Ил-76 под Рязанью
Источник сообщил, что причиной крушения военного Ил-76 под Рязанью стал пожар в двигателе
Военная операция на Украине. День 121-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 121-й день
«Я получала резкий ответ, но говорила дальше». Что делать, если при вас бьют ребенка
Психолог Бочкова рассказала, когда нельзя вмешиваться, если родитель на улице бьет ребенка
В Херсоне произошел теракт
Baza: в белгородский военкомат бросили две бутылки с зажигательной смесью
В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП на Зубовском бульваре
Киев приказал украинским военнослужащим покинуть Северодонецк
Новости и материалы
Toyota отзовет один из внедорожников из-за серьезного дефекта
Глава минэкономики ФРГ Хабек заявил о газовом кризисе в стране
Кулеба не исключил обсуждение с Россией границ Украины до начала спецоперации
Легионер ЦСКА Карраскаль заявил, что счастлив в России и не собирается никуда уезжать
Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидышей
В барнаульском санатории женщина на протяжении трех недель избивает ребенка
Глава Росгвардии Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области
В Херсонской ВГА заявили о смерти одного человека в результате взрыва
В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое
Лепс улетел в Италию
Орлов считает, что Бакаеву нужно многому научиться в «Зените» после «анархии» в «Спартаке»
Звезда фильмов Marvel иронично рассказал о смене iPhone 6s на новый смартфон
Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ тяжелыми системами ТОС-1А «Солнцепек»
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76
Источник: причиной крушения самолета Ил-76 мог быть пожар двигателя
Американец растрогал мать татуировкой в виде ее укуса
Американка застрелила супруга из-за детей и отказалась раскаиваться
Представитель Киева признал успех войск республик Донбасса и России в Лисичанске
Все новости
Убийство, ДТП, инсульт: как погибали участники «Ласкового мая»
Умер Юрий Шатунов
«Переведите деньги или завтра вашего сына заберут в армию и отправят сами знаете куда»
ИБ-специалист Наместникова предупредила, что телефонные мошенники уже шантажируют россиян военкоматами
«Исторический момент, символ надежды и сигнал для России». Украину и Молдавию пригласили в ЕС
Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в Евросоюз
«Продолжаются бои, идут зачистки». Что происходит в Горском и Золотом
В ЛНР утверждают, что украинские военные сдаются в плен под Лисичанском
«Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят»
Генерал Лютых раскрыл секрет российских БЛА, используемых на Украине
«Это не блокада». Боррель — о ситуации с калининградским транзитом
Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областью
Умер Юрий Шатунов
«Техника, конечно, так себе...»: на «Уралвагонзаводе» оценили вооружения, захваченные ВС РФ
«Уралвагонзавод» поблагодарил Макрона за артиллерийские установки, поставленные Украине
«Как пожар в лесу»: грозит ли России оспа обезьян
Ученые разошлись во мнениях о том, стоит ли объявлять пандемию оспы обезьян
Танкеры с российской нефтью все чаще «исчезают» с радаров. У Bloomberg есть своя версия
Bloomberg связал «пропажу» судов, перевозящих нефть из РФ, с желанием скрыть факт поставок
«Полина Гагарина теряется в платье Меган Фокс»: стилист — о повторяющихся нарядах звезд
Стилист Червова объяснила, зачем российские знаменитости копируют заграничных
«Без промедления»: Европарламент требует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Европарламент призвал страны ЕС списать Украине все долги
«Это наше детство и наша юность»: друзья и коллеги вспоминают Юрия Шатунова
Названа причина смерти певца Юрия Шатунова
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть