Под Рязанью загорелся в воздухе и упал военный Ил-76

Четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Рязанской области. Пять человек получили ранения и были госпитализированы.



В Минобороны в свою очередь заявили о «жесткой посадке Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета без груза».



«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства.



В Telegram-каналах появились кадры, на которых самолет горит в воздухе, приближаясь к земле. По информации издания Baza, предварительной причиной крушения называется пожар в четвертом двигателе после взлета.