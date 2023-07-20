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Как Европа переживает аномальную жару

Температура в европейских городах достигла 48°C

Аномальная жара в Европе усиливается – особенно в областях у Средиземного моря, в Испании, Италии, Франции и Греции. Власти призывают людей больше пить воды и не выходить на улицу в самые жаркие часы.

Первым из Сахары пришел антициклон «Харон» — в честь древнегреческого лодочника, перевозившего души в Аид, царство мертвых. Перед этим континент накрыл другой африканский антициклон — «Цербер», названный в честь мифического трехглавого пса, охраняющего вход в подземное царство.
Метеорологи предупреждают, что вскоре европейцы могут оказаться под новыми температурными ударами.

На Канарских островах из-за жары начались лесные пожары, тысячи людей эвакуируют. В Италии в 16 городах объявлены предупреждения об опасной погоде – в том числе в Риме и Флоренции. Тем не менее, итальянские города наводнили туристы.
На Сицилии же почти побит общеевропейский температурный рекорд — +48,8 градусов Цельсия. В Провансе и на Корсике по ночам – около +27 градусов.

В Греции, Швейцарии и Испании также вспыхнули природные пожары.

Жуткая жара продержится в Европе еще несколько дней. В 2022 году более 60 тыс. человек умерли в ЕС из-за последствий аномально жаркой погоды, сообщал Bloomberg. Последствия «теплового удара» в 2023 году только предстоит подсчитать.

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