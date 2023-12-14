От торговых рядов до магазина советской элиты. ГУМу — 130 лет

14 декабря 1893 года в Москве открыли свои двери Верхние торговые ряды — предшественники современного ГУМа.

Здание под ряды построили в псевдорусском стиле, чтобы оно сочеталось с Кремлем. Постройка впечатляла смелыми решениями: сложный арочный потолок, навесные мостики-переходы между магазинами, электрическое освещение. Внутри были фонтан, у которого всегда играл живой оркестр, кинотеатр, банк, телеграф. В подвале работал знаменитый ресторан «Мартьяныч», про который говорили: «Кто у «Мартьяныча» не бывал, Москвы не видал!».

В советское время торговые ряды расцвели во время новой экономической политики. Тогда их рекламировал сам поэт Владимир Маяковский, сочинивший строчку: «Нечего на цены плакаться — в ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!». Затем НЭП свернули, а в здание заехали государственные конторы и общежития. Одно время обсуждался даже снос рядов как «морально устаревших». Но в 1945 году именно из рупора этого здания диктор Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии.

В 1953 ряды переименовали в Государственный универсальный магазин и сделали образцовым «торговым центром». Это был крупнейший магазин СССР, куда с раннего утра выстраивались очереди. В ГУМе работали 11 отделов, самый известный — Гастроном № 1, где покупала продукты советская элита.

Сейчас в ГУМе вновь работают фонтан (правда, без оркестра), стилизованный под советский Гастроном № 1 и отреставрированный дореволюционный шикарный туалет. Также есть собственный кинозал, а у москвичей пользуется большой популярностью каток ГУМа.