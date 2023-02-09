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Кадры с места взрыва жилого дома в Новосибирске

Взрыв газа произошел рано утром 9 февраля в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда дома и начался сильный пожар. По последним данным, три человека погибли. Пятьдесят человек удалось эвакуировать из здания, девять находятся в реанимации. Спасатели продолжают разбор завалов, под обломками могут находиться люди. К тушению пожара и поиску людей привлекли 473 человека и 131 единицу техники.

Более 20 домов временно оказались без отопления после частичного обрушения пятиэтажки. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала утечка бытового газа. В экстренных службах рассказали агентству ТАСС, что жители дома неоднократно жаловались на запах газа.

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