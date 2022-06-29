Крупный пожар на юге Москвы. Кадры с места происшествия

На юге Москвы горит ангар с шинами. Пожар начался с возгорания свалки мусора на Каширском шоссе, затем огонь перекинулся на металлический склад площадью около 500 кв. м, сообщили РИА «Новости» в МЧС. Предварительная причина, по данным агентства, – поджог.

Очевидцы слышали взрывы, примерно за час площадь возгорания увеличилась вдвое – до 2 тыс. кв. м. Столб дыма видно даже из удаленных районов столицы. Спасатели предотвращают перекидывание огня на соседние производственные здания. К тушению привлечен вертолет Ка-32.

Из-за спасательной техники в районе пожара затруднено автомобильное движение, а вокруг распространился едкий дым, на который жалуются местные жители, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В МЧС отметили, что угрозы жилым домам нет, о пострадавших пока неизвестно. Пожарные смогли локализовать пожар.