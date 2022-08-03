Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Под Владимиром мужчина разбил голову во время похорон родственницы 16:45
CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России 16:44
Меньшова рассказала, почему Галкин уехал в Израиль 16:44
Глава Подмосковья: местонахождение двух сотрудников склада Ozon не установлено 16:43
РИА «Новости»: поджог склада OZON рассматривается как единственная версия... 16:41
Врачи показали, что многие видео на YouTube сообщают ложные данные о пользе... 16:41
В Эстонии предложили отказаться в школах от русского языка как второго... 16:39
В школах Польши введут обязательные уроки стрельбы 16:36
Huawei закрыл свой интернет-магазин Vmall в России 16:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение Москалева о назначении пенальти в матче... 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Склад Ozon горит в Подмосковье. Огонь пока не удается потушить

В среду на складе Ozon в деревне Петровское в Истринском районе Московской области начался сильный пожар. Согласно последним данным МЧС, пламя охватило 35 тысяч квадратных метров при общей площади склада в 40 тыс. квадратных метров.

Как основные версии экстренные службы рассматривают поджог и неисправность электрооборудования. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники. Кроме того, правительство Москвы отправило на помощь два специализированных вертолета Ка-32, способных сбрасывать до пяти тонн воды.

По предварительной информации, при возгорании пострадали 13 человек, двоих госпитализировали, еще девяти помощь оказали амбулаторно.

Из динамики торгов на Московской бирже следует, что после появления новостей о пожаре цена расписок Ozon перешла к снижению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 161-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 161-й день
«Немецкие поставки MARS II и IRIS-T не помогут Украине»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок объяснил, почему военная помощь Берлина не спасает ВСУ
«Совсем не радужные перспективы»: что обсудили Путин и Шредер
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Шредером перспектив энергетики и «Северного потока — 2»
РИА «Новости»: поджог склада OZON рассматривается как единственная версия пожара
CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России
Huawei закрыл свой интернет-магазин Vmall в России
Прокурор из Италии побеседовал с Чубайсом, которого госпитализировали на Сардинии
Новости и материалы
Один человек погиб при пожаре на складе Ozon, еще 13 пострадали
Боня призналась, что мечтает покорить вершину горы в Гималаях
Под Владимиром мужчина разбил голову во время похорон родственницы
Меньшова рассказала, почему Галкин уехал в Израиль
Глава Подмосковья: местонахождение двух сотрудников склада Ozon не установлено
Врачи показали, что многие видео на YouTube сообщают ложные данные о пользе витамина D
В Эстонии предложили отказаться в школах от русского языка как второго иностранного
В школах Польши введут обязательные уроки стрельбы
ЭСК РФС признала ошибочным решение Москалева о назначении пенальти в матче «Урал» — «Краснодар»
Глава Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon
Жена Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников
IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от армии
Обозреватель FT Крастев: Евросоюз должен извлечь три «балканских» урока на Украине
В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного повара-мигранта на каршеринге
МЧС России: площадь пожара на складе Ozon увеличилась до 50 тысяч кв. метров
Глава МИД КНР Ван И назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань фарсом
Мосгорсуд: приговоренного к 10 годам колонии депутата ГД Белоусова нужно объявить в розыск
В НАТО назвали Южный Кавказ стратегическим для альянса регионом
Все новости
«Сумасшедшая Нэнси»: визит Пелоси на Тайвань осудили и в России, и в США
Лавров счел визит Пелоси на Тайвань демонстрацией США своей безнаказанности
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Психолог Екушевская назвала самостоятельность и чувство времени важными навыками для дошкольника
Американский обозреватель заявил о «глубоком недоверии» США к Зеленскому
Российский сенатор заявил, что США опасаются бегства Зеленского
Лидер АДГ Хрупалла призвал Берлин снять «бессмысленные» санкции с России
Экс-канцлер ФРГ Шредер предложил запустить «Северный поток — 2»
Тест: кто вы из героев русских сказок
Узнайте, на какого персонажа русских сказок вы похожи
Вездеходы Sherp, отделившиеся от украинского собственника, в России переименуют в «Архант»
Sherp сменит название и покажет на форуме «Армия» новый вездеход
Как в России отметили день ВДВ
«США заплатят за свои ошибки». Первая реакция Пекина после прилета Пелоси на Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала визит на Тайвань
В Германии нашли турбину для «Северного потока». Ее покажут Шольцу
Siemens сообщила, что Шольц осмотрит турбину для «Северного потока» перед отправкой в РФ
G7 готовит механизм для введения потолка цен на российскую нефть
В G7 рассматривают запрет на перевозку российской нефти при покупке выше «потолка цен»
«Синдром упущенной выгоды». Почему россияне бросились скупать вещи и мебель ушедших брендов
Психолог объяснила причину покупательской мании на фоне закрытия магазинов в России
Пелоси села на Тайване: Китай выразил решительный протест
МИД КНР резко осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал его нарушением суверенитета
«Мы переживем»: Москва не боится разрыва отношений с Вашингтоном
МИД РФ предупредил о разрыве дипотношений с США, если Россию признают «спонсором терроризма»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть