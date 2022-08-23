Как в Москве простились с Дарьей Дугиной

В московском телецентре Останкино проходит прощание с российской журналисткой Дарьей Дугиной. 20 августа ее автомобиль взорвался на ходу в Подмосковье. СК России рассматривает версию, что гражданка Украины Наталья Вовк дистанционно активировала самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобиль.

На церемонии прощания выступил отец погибшей, философ Александр Дугин. Он рассказал о последнем разговоре с дочерью.

«У нее не было страха, правда. И последний раз, когда мы с ней говорили, она говорила: Папа, я хочу быть героем, воином, я хочу быть со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света».

На мероприятии присутствовал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, посол ДНР в Москве Ольга Макеева, основатель «Царьграда» Константин Малофеев, писатель Захар Прилепин, режиссер Эдуард Бояков, журналист, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Полпред президента в Центральной федеральном округе Игорь Щеголев передал семье погибшей «Орден мужества», которым посмертно наградили Дугину.

Как прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».