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Центр торговли СССР: 100 лет с открытия ЦУМа

Ровно 100 лет назад, 10 марта 1922 года, в Москве открылся крупнейший универмаг в стране — под вывеской Мосторга. Позднее он был переименован в Центральный универсальный магазин. За свою историю ЦУМ пережил бомбежки и пожары, три раза перестраивался, но стал примером новаторства в торговле и технологиях. Постоянным клиентом универмага был писатель Антон Чехов, а Иосиф Сталин приводил здание в качестве антипримера при моделировании танков. Для современников ЦУМ же стал домом роскоши и моды.

Как менялся Центральный универсальный магазин — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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