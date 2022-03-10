Центр торговли СССР: 100 лет с открытия ЦУМа

Ровно 100 лет назад, 10 марта 1922 года, в Москве открылся крупнейший универмаг в стране — под вывеской Мосторга. Позднее он был переименован в Центральный универсальный магазин. За свою историю ЦУМ пережил бомбежки и пожары, три раза перестраивался, но стал примером новаторства в торговле и технологиях. Постоянным клиентом универмага был писатель Антон Чехов, а Иосиф Сталин приводил здание в качестве антипримера при моделировании танков. Для современников ЦУМ же стал домом роскоши и моды.
Как менялся Центральный универсальный магазин — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях