18 декабря 2022, 11:39
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели декабря. Военная операция на Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре, протесты в Перу и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Болельщик сборной Аргентины раскрашивает лицо перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре, 17 декабря 2022 года
Молодой человек стреляет из рогатки по сторонникам экс-президента Педро Кастильо, протестующим против его задержания, на Панамериканском северном шоссе в Чао, Перу, 15 декабря 2022 года
Сотрудница «Красного креста» утешает женщину на месте ракетной атаки в Кривом Роге, Украина, 16 декабря 2022 года
Модель идет по подиуму во время Qatar Fashion United на стадионе 974 в Дохе, Катар, 16 декабря 2022 года
Артист первой фронтовой творческой бригады Минобороны России выступает перед бойцами в зоне СВО на Херсонском направлении, 12 декабря 2022 года
Футбольные фанаты празднуют победу сборной Франции над сборной Марокко на площади Бастилии, Париж, 14 декабря 2022 года
Последствия торнадо, пронесшегося по территории Киллоны, штат Луизиана, примерно в 30 милях к западу от Нового Орлеана в округе Сент-Джеймс, 14 декабря 2022 года
Школьницы обнимают дерево в знак требования защиты лесов и сохранения экосистемы в Аравали, Гуруграм, Индия, 13 декабря 2022 года
Лионель Месси во время матча Аргентина-Хорватия на чемпионате мира по футболу в Катаре, 13 декабря 2022 года
Установка скульптур сфинксов на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, 17 декабря 2022 года
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед матчем Франция-Марокко на стадионе в Катаре, 14 декабря 2022 года
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обнимается с женой Черелл Грайнер после возвращения в США, 16 декабря 2022 года
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и новый член партии ЛДПР Виктор Бут (слева направо) во время собрания членов партии ЛДПР в Колонном зале Дома союзов, 12 декабря 2022 года
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич со своей дочерью после победы над сборной Марокко в матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре, 17 декабря 2022 года
Местная жительница проходит у новогодней инсталляции в Якутске, 13 декабря 2022 года