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Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии первой недели августа. Военная операция на Украине, пожар на площади в десятки тысяч метров на складе Ozon в Подмосковье, празднование Дня ВДВ, визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, израильская операция «Рассвет» в секторе Газа и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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