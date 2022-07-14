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Франция празднует День взятия Бастилии

14 июля 1789 года восставшая толпа в Париже штурмом взяла Бастилию – крепость, ставшую символом всевластия королей, так как в ней заточались политические оппоненты. С этого дня началась кровопролитная Великая французская революция, уничтожившая в стране старые порядки и абсолютную монархию.

Согласно исторической легенде, когда Людовику XVI сообщили о парижских событиях и взятии Бастилии, он воскликнул: «Но ведь это бунт!». Находившийся тут же герцог Лианкур возразил: «Нет, государь, это революция!»

С тех пор Франция отмечает 14 июля национальный праздник — День взятия Бастилии.

Сегодня в столице на Елисейских Полях состоялся традиционный военный парад. Президент страны Эммануэль Макрон проехал в открытом автомобиле в сопровождении генералов от Триумфальной арки к трибуне на площади Согласия.

Празднования продолжились открытым концертом классической музыки. Ожидается, что торжества завершатся фейерверком у Эйфелевой башни.

Как в Париже отмечали День взятия Бастилии — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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