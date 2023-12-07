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Стрельба в брянской школе: кадры с места трагедии

Два человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в брянской школе

В брянской гимназии №5 произошла стрельба. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла в школу охотничье ружье отца «Бекас-3», из которого выстрелила несколько раз.

Baza, Shot и Mash написали, что стрелявшая — 14-летняя Алина А. Она начала стрельбу во время урока биологии, целясь в мальчиков. По информации Telegram-каналов, школьница подвергалась травле. «Подъем» пишет, что, по словам других учеников, девушка была замкнутой и не очень общительной, не сидела в соцсетях.

В результате стрельбы погибла одноклассница Алины, как минимум пять человек пострадали. Стрелявшая восьмиклассница покончила с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По данным Baza, cтрельба в брянской школе стала первым случаем нападения школьницы в России, при котором есть погибшие.

Shot сообщил о задержании 53-летнего отца Алины. Силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье. По данным канала, 6 декабря у мужчины был день рождения. Этим и могла воспользоваться его дочь для подготовки к шутингу.

Кадры с места трагедии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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