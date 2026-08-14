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Общество

В Британии сошел с рельсов второй за сутки пассажирский поезд

Guardian: в Британии сошел с рельсов второй за сутки пассажирский поезд
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский поезд вновь сошел с рельсов в Британии — это случилось менее чем через сутки после аналогичного инцидента. Об этом пишет The Guardian.

По информации британской транспортной полиции, инцидент произошел вблизи города Уикфорд в графстве Эссекс под Лондоном.

«Задние вагоны поезда сошли с рельсов, оставшись при этом в вертикальном положении. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в материале.

В настоящее время транспортная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Накануне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от станции Льюис в графстве Восточный Суссекс на юго-востоке Британии. Три вагона перевернулись.

Два человека серьезно пострадали, еще девять получили менее тяжелые травмы. Пациентов обследовали, им оказали помощь на месте. Некоторых доставили в местные госпитали для дальнейшего лечения.

Ранее в Новосибирской области подросток попал под электричку и чудом выжил.

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