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Общество

В Британии пассажирский поезд сошел с рельсов

Guardian: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Британии
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский поезд сошел с рельсов и частично перевернулся недалеко от станции Льюис в графстве Восточный Суссекс на юго-востоке Британии. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительным данным, два человека серьезно пострадали, еще девять получили менее тяжелые травмы.

«На сделанном с воздуха снимке места происшествия видно, что три из восьми вагонов поезда лежат на боку», — говорится в материале.

На месте происшествия работают экстренные службы. Управление по расследованию железнодорожных аварий (RAIB) начало расследование причин аварии.

8 августа в Хорватии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, при этом пострадали 19 человек. Авария произошла около 10:00 (11:00 мск) в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном в 65 км от Загреба. При столкновении шесть пассажиров получили тяжелые травмы, еще 13 — легкие. Их доставили в больницы городов Бьеловар, Копривница и Загреб.

Как уточняется в материале, всего в пассажирском поезде ехали 26 пассажиров, кондуктор и машинист.

Ранее в Японии из-за землетрясения сошел с рельсов поезд.

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