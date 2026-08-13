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Проблемы с бензином в России
Общество

В Новосибирской области подросток попал под электричку и чудом выжил

В Новосибирске поезд сбил 16-летнего подростка
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области 16-летний подросток попал под электричку на станции Бердск и выжил, его экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 13 августа, несовершеннолетний оказался под колесами поезда. Юноша выжил, ему потребовалась помощь медоков. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит, транспортная прокуратура. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Московской области двое подростков попали под электричку, один из них не выжил. Юноши поздно вечером возвращались домой с прогулки и шли вдоль железнодорожных путей, когда их сбила электричка, следовавшая в попутном направлении. Похожий случай произошел в Новосибирской области 13 июля, в районе станции Комаровка, грузовой поезд сбил 13-летнюю девочку.

Ранее девушка попала под электричку, лишилась ноги и оказалась в реанимации в Калужской области.

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