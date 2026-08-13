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Общество

В Великобритании при сходе поезда с рельс пострадали 11 человек

В Великобритании 11 человек пострадали из-за схода поезда
Abdan Zaki/Shutterstock

В результате схода поезда с рельс рядом с городом Льюис в английском графстве Восточный Сассекс пострадали 11 человек. Об этом говорится в заявлении скорой помощи юго-восточного побережья Англии, которое приводит телеканал Sky News.

«Мы можем подтвердить, что два пациента получили серьезные травмы. Еще девять пациентов получили менее серьезные травмы», — говорится в публикации.

Sky News отмечает, что пациентов обследовали, им оказали помощь на месте. Некоторых доставили в местные госпитали для дальнейшего лечения. Уточняется, что всего в поезде, который следовал в город Истборн из Лондона, находились около 150 человек.

В связи с инцидентом пассажирское сообщение на юге Англии было частично парализовано. Операторы предупредили о вероятных задержках и отменах поездов. Они рекомендовали отказаться по возможности от поездок до конца дня.

До этого в районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии скоростной поезд сошел с рельсов из-за землетрясения.

Ранее пять пассажирских поездов изменили маршрут в Красноярском крае из-за схода вагонов.

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