В Венгрии затопят две баржи вблизи АЭС из-за обмеления Дуная

Мадьяр: в Венгрии затопят две баржи вблизи АЭС для поднятия уровня воды в Дунае

В Венгрии 14 августа затопят две 80-метровые баржи у атомной электростанции (АЭС) «Пакш» для противодействия обмелению реки Дунай, воды которой используют для охлаждения ядерных реакторов. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

«Вечером начнется контролируемое затопление барж для того, чтобы поднять уровень воды в Дунае», — сказал он.

Такая мера должна поднять уровень воды на 20 см.

До этого сообщалось, что аномально низкий уровень воды привел к практически остановке грузового судоходства на австрийском участке Дуная.

Аномальная жара и засуха привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии река Рейн обмелела до рекордно низкого уровня.