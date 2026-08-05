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Общество

Низкий уровень воды в Дунае привел к серьезным проблемам с судоходством в Австрии

В Австрии грузовое судоходство на Дунае практически прекратилось
Marton Monus/Reuters

Аномально низкий уровень воды привел к практической остановке грузового судоходства на австрийском участке Дуная. Об этом сообщает министерство инноваций, мобильности и инфраструктуры Австрии.

По имеющимся данным, на участках Дуная без гидроузлов уровень воды примерно на 60 сантиметров ниже среднего многолетнего уровня межени. Судоходная глубина в долине Вахау в федеральной земле Нижняя Австрия составляет около двух метров и 1,8 метра к востоку от Вены.

В настоящее время запрет на судоходство не введен, однако грузовые суда вынуждены значительно сокращать загрузку. Многие речные круизы отменяются либо выполняются с ограничениями.

В ведомстве отметили, что в этом году период низкой воды наступил необычно рано — в начале августа, тогда как обычно подобные явления происходят в конце лета или осенью.

Сейчас для поддержания судоходства австрийские власти ведут на Дунае дноуглубительные работы.

Аномальная жара и засуха привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии река Рейн обмелела до рекордно низкого уровня.

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