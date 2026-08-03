Река Рейн в Германии обмелела до рекордных значений

На трех участках реки Рейн в Германии уровень воды опустился до исторического минимума. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, рекордные показатели зафиксированы в районе Рурорта (Дуйсбург), а также в Дюссельдорфе и Кельне. В Рурорте уровень воды к полудню воскресенья составил 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже предыдущего антирекорда, установленного в августе 2022 года. В Дюссельдорфе показатель снизился до 21 сантиметра, также обновив исторический минимум. В Кельне также был зафиксирован рекордно низкий уровень.

Основной причиной обмеления издание называет продолжительную засуху и отсутствие осадков в последние месяцы. Как отмечает Bild, снижение уровня воды осложняет судоходство на Рейне и оказывает негативное влияние на экономику Германии.

Тем временем в Сербии Союз судовладельцев сообщил о проблемах с судоходством, вызванных продолжающимся падением уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары. Из-за критического падения уровня воды в Дунае штаб по чрезвычайным ситуациям автономного края Воеводина ранее объявил режим ЧС в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас. Под угрозой оказалась работа канала Дунай–Тиса–Дунай.

Ранее в Сербии из-за обмеления реки показались утонувшие немецкие корабли.