Кризис на Дунае: Европа останавливает АЭС, судоходство и нефтепереработку

Аномальная жара и засуха привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Рекордная засуха и аномальная жара привели к критическому обмелению Дуная сразу в нескольких странах Европы. Последствия уже затронули судоходство, атомную энергетику и поставки топлива. Власти ряда государств вводят экстренные меры для предотвращения масштабного энергетического кризиса.

Сербия: угроза судоходству и нефтепереработке

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что уже в ближайшие дни судоходство на Дунае может практически остановиться.

«Через два-три дня Дунай будет несудоходным. Сегодня он судоходен, но нужно уменьшать осадку, то есть груз, на 50%», — заявил глава государства.

Прекращение судоходства поставит под угрозу работу единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Как отметил президент, нехватка воды уже создает серьезные проблемы для НПЗ, а дальнейшее снижение уровня реки может полностью нарушить логистику.

«Проблема уже не только в цене нефти, но и в том, что ее физически становится меньше. Если остановится наш нефтеперерабатывающий завод, это сразу ударит по экономическому росту страны», — заявил Вучич.

Он также сообщил, что Сербия испытывает дефицит дизельного топлива , связав ситуацию с разрушением нефтеперерабатывающих предприятий в России и на Украине. При этом сербский лидер подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации и своевременно сообщат гражданам, если положение ухудшится.

Словакия: проблемы с судоходством и туризмом

В Словакии рекордно низкий уровень Дуная уже нарушил работу речного транспорта. Как пишет издание The Slovak Spectator, из-за недостаточной глубины некоторые крупные суда больше не могут пройти отдельные участки реки . Часть грузовых судов остается в портах или на якорных стоянках в ожидании подъема уровня воды.

Обмеление Дуная сказалось и на туристической отрасли. Международные круизы между Германией, Австрией и Венгрией пришлось сокращать : пассажиров пересаживают на автобусы, а некоторые маршруты завершаются раньше запланированного срока — например, в Братиславе вместо Будапешта. Ограничения коснулись и речных экскурсий из словацкой столицы.

По данным издания, власти скорректировали работу гидроузла «Габчиково», пытаясь одновременно сохранить судоходство и уменьшить потери воды, тогда как экологические организации требуют направлять больший объем воды в поймы и боковые рукава Дуная для сохранения экосистем.

Венгрия: впервые за 44 года остановят АЭС

Наиболее серьезные последствия кризис вызвал в Венгрии: единственная атомная электростанция страны — «Пакш» — впервые за 44 года полностью прекратит работу .

Как сообщает The Brussels Times, премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что ночью на 3 августа был остановлен предпоследний работавший энергоблок станции. Причиной стало критическое падение уровня Дуная, вода которого используется для охлаждения четырех реакторов советского проекта.

Сейчас станция работает на пониженной мощности — 240 мегаватт, и, по словам главы правительства, может поддерживать этот режим до вторника, 4 августа. Однако к концу недели ожидается полная остановка, так как уровень воды в реке продолжит снижаться.

«Сегодня, а может быть, и завтра, последняя турбина, вырабатывающая 240 мегаватт, сможет продолжать работать <...> Начинаются самые критические пять дней... Энергетическая сеть и водоснабжение испытывают все возрастающую нагрузку», — отметил Мадьяр.

АЭС «Пакш», расположенная примерно в 100 километрах к югу от Будапешта, обеспечивает около 40% всей электроэнергии Венгрии . Еще в конце июля оператор станции предупреждал, что при дальнейшем снижении уровня воды предприятие придется полностью остановить.

По данным The Brussels Times, в некоторых районах Дуная уровень воды достиг исторического минимума после продолжительной засухи и экстремальной жары, а синоптики прогнозируют повышение температуры до 40–42 градусов , что может еще сильнее осложнить ситуацию.

Румыния: режим повышенной готовности и попытка спасти АЭС

В Румынии правительство объявило о введении на август режима повышенной готовности в энергетике. Как сообщает Bloomberg, причиной стало резкое снижение производства электроэнергии из-за засухи и рекордно низкого уровня воды в Дунае.

Временный премьер-министр Илие Боложан сообщил, что один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» уже остановлен , а второй также может быть отключен, если уровень воды продолжит снижаться. По его словам, Румыния намерена увеличить импорт электроэнергии из Украины в часы пиковой нагрузки и ускорить подключение новых объектов возобновляемой энергетики и аккумуляторных систем.

Одновременно власти начали подготовку гидротехнической операции на Дунае. Заместитель генерального директора Национального управления румынских вод Сорин Рындашу заявил, что для регулирования течения в районе рукава Бала планируется контролируемо затопить несколько барж, загруженных примерно 500 тоннами камня каждая .

Директор судоходной компании Navrom Кэтэлин Тигануш сообщил, что компания предоставит четыре баржи. Первые две отправились к месту проведения работ 2 августа, еще две должны были прибыть 3 августа в Исакчу для загрузки камнем. Предполагается, что после их затопления поток воды удастся перенаправить к водозабору АЭС «Чернаводэ», чтобы как можно дольше сохранить работу второго реактора.

А 3 августа стало известно, что румынские военные провели контролируемый взрыв для отвода большого объема воды к АЭС: они использовали 180 кг взрывчатки для перемещения большого камня, ограничивающего поток воды.

Корабли Второй мировой и останки мамонта

Падение уровня Дуная привело не только к транспортным и энергетическим проблемам, но и к неожиданным историческим находкам.

Как пишет The Telegraph, возле сербского города Прахово из воды вновь показались немецкие военные корабли времен Второй мировой войны. По данным Европейского инвестиционного банка, на дне Дуная покоится около 200 затопленных судов — барж, буксиров и военных кораблей, которые немецкие войска уничтожили при отступлении от Красной армии.

На некоторых судах до сих пор сохранились артиллерийские башни, капитанские мостики, мачты и корпуса. Из-за препятствия происходят задержки, Сербия ежегодно теряет около €5 млн коммерческого судоходства. Для расчистки русла Европейский инвестиционный банк выделил €16 млн, однако работы осложняются тем, что на борту части кораблей могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

А в Болгарии благодаря обмелению Дуная нашли останки шерстистого мамонта — их исследователи обнаружили недалеко от болгарского города Русе. Из речного ила были извлечены челюстная кость, бивни, лопатка и бедренная кость животного.

По предварительной оценке специалистов, найденный мамонт был молодой особью. Темный цвет костей свидетельствует о том, что останки длительное время находились в болотистой среде.