Стало известно о задержании нескольких человек на «Горбушке» в Москве

SHOT: четыре человека задержаны в результате обысков на «Горбушке»

В результате обысков на московском рынке «Горбушка» задержаны четыре человека. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как передает корреспондент SHOT, на месте работают сотрудники полиции, которые около получаса назад зашли в один из обменников. Позднее они вывели оттуда трех задержанных мужчин. Незадолго до этого на территории рынка заметили автомобиль Федеральной таможенной службы», — говорится в посте.

Как сказали каналу очевидцы, еще одного человека задержали сегодня утром.

До этого канал сообщал, что обыски и другие следственные действия на территории московского торгового комплекса «Горбушка», предварительно, связаны с делом о нелегальных криптообменниках. По данным журналистов, оперативники работали как в торговых павильонах, так и в служебных помещениях комплекса.

Также отмечалось, что в ходе следственных мероприятий были изъяты крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

«Горбушка» — это один из самых известных торговых центров Москвы, расположенный в районе Филевского парка. Он вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК им. Горбунова и со временем превратился в крупный гипермолл с широким ассортиментом техники и электроники.

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