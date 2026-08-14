Обыски на «Горбушке» связали с делом о нелегальных криптообменниках

SHOT: обыски на «Горбушке» связаны с делом о нелегальных криптообменниках

Обыски и другие следственные действия на территории московского торгового комплекса «Горбушка», предварительно, связаны с делом о нелегальных криптообменниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, оперативники работали как в торговых павильонах, так и в служебных помещениях комплекса.

До этого отмечалось, что в ходе следственных мероприятий были изъяты крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

«Горбушка» — это один из самых известных торговых центров Москвы, расположенный в районе Филевского парка. Он вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК им. Горбунова и со временем превратился в крупный гипермолл с широким ассортиментом техники и электроники.

В прошлом году московские полицейские накрыли подпольный бордель в подвале торгового центра на улице Барклая. По данным источника, во время операции была задержана 39-летняя женщина, которая выполняла обязанности администратора заведения. Она организовывала работу притона, встречала клиентов, контролировала порядок оплаты услуг, вела учет времени работы девушек и рассчитывалась с ними.

Ранее неизвестный поджег одежду в примерочной московского ТЦ.