Силовики провели рейд на рынке «Горбушка» в Москве

SHOT: силовики пришли с обысками на рынок «Горбушка» в Москве

Силовики провели рейд на территории торгового комплекса «Горбушка» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, оперативники проводят следственные действия в торговых павильонах и служебных помещениях рынка.

Отмечается, что в ходе мероприятий были изъяты крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

Причины рейда не раскрываются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

«Горбушка» — это один из самых известных торговых центров Москвы, расположенный в районе Филевского Парка. Он вырос из клуба коллекционеров звукозаписей при ДК им. Горбунова и со временем превратился в крупный гипермолл с широким ассортиментом техники и электроники.

В прошлом году московские полицейские накрыли подпольный бордель в подвале торгового центра на улице Барклая. По данным источника, во время операции была задержана 39-летняя женщина, которая выполняла обязанности администратора заведения. Она организовывала работу притона, встречала клиентов, контролировала порядок оплаты услуг, вела учет времени работы девушек и рассчитывалась с ними.

Ранее неизвестный поджег одежду в примерочной московского ТЦ.