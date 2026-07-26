Неизвестный поджег одежду в примерочной московского ТЦ

112: ТЦ в Москве эвакуировали после поджога в примерочной

В Москве неизвестный поджег одежду в примерочной торгового центра на проспекте Мира, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что инцидент произошел в ТЦ «Европолис» в одном из магазинов. После того как началось задымление, посетителей и сотрудников эвакуировали из здания.

Днем бывший юрист из Москвы босиком проник в Эрмитаж, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Затем он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил. Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд Росгвардии

Как выяснили правоохранители, в прошлом мужчина работал в юрфирме, которая специализировалась на процедуре банкротства. Однако при задержании молодой человек провозгласил себя Иисусом. Услышав это заявление, росгвардейцы вызвали специализированную медицинскую бригаду. Санитары, кратко пообщавшись с задержанным, решили отправить его в психбольницу.

Ранее охранник ударил топором сотрудника столичного автосалона.