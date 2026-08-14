Путин поручил Минтрансу взять под контроль управление торговым мореплаванием

Министерство транспорта России предлагает сформировать в стране новое учреждение для управления в сфере торгового мореплавания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Законопроект, предполагающий создание в РФ единой морской администрации, опубликован на портале проектов нормативных актов. Этот документ направлен на объединение всех процессов управления торговым судоходством под единым руководством.

В Минтрансе пояснили, что практическая реализация функций администрации будет осуществляться федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении ведомства и созданным на базе уже существующих администраций морских портов.

Представитель Минтранса рассказал агентству, что соответствующий законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина.

До этого сообщалось, что Минтранс на фоне атак БПЛА создал специальный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее СМИ сообщили об активизации ударов Украины по судам в Черном и Азовском морях.