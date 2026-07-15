СМИ сообщили об активизации ударов Украины по судам в Черном и Азовском морях

Aydınlık: Украина после саммита НАТО активизировала удары по судам в Черном море

Украина нарастила число атак на суда в Черном и Азовском морях после саммита НАТО в Анкаре, что создает риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«Украина превратила Черное море в зону боевых действий. После саммита НАТО в Анкаре [Украина] активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции», — говорится в материале.

По данным издания, атакам, среди прочего, подвергаются связанные с Анкарой суда.

Возможная эскалация в черноморском регионе несет риски для энергетической безопасности Турции, поскольку по этому маршруту ежемесячно перевозятся миллионы баррелей нефти, в том числе импортируемой турецкой стороной, добавили в Aydınlık.

В июне турецкая партия Vatan («Родина») выступила против дальнейшей военной помощи Киеву после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях.

Ранее в Черном море было атаковано турецкое судно.